В Херсонской области заявили об обстреле Нижних Серогоз со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли Нижние Серогозы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Одна из ракет попала в здание Социального фонда, по предварительной информации пять человек получили ранения», — поделился Сальдо.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

По словам Сальдо, напротив здания Соцфонда находится школа, в которой шли экзамены.

До этого РИА Новости сообщало, что несовершеннолетний житель Херсонской области пострадал при взрыве ракеты, предположительно Storm Shadow.

Подросток 2009 года рождения получил ранения в результате прилета ракеты, предположительно Storm Shadow, по селу Подо-Калиновка, разрушен жилой дом.

При этом в населенном пункте нет военных объектов, поэтому использование подобной ракеты для террора местного населения неясна.

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