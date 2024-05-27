Генсек НАТО пообещал создать постоянную структуру для поставок оружия Украине

НАТО собирается создать на саммите в Вашингтоне постоянную структуру для организации поставок оружия Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет Politico.

По его словам, бюджет на эти цели пока не согласован. Однако генсек до этого заявлял, что необходимо создать постоянный военный фонд НАТО для Украины на ежегодную сумму $100 млрд.

Столтенберг считает, что поставки вооружения должны идти на Украину непрерывным потоком, так как в прошлом задержки и невыполнения обещаний имели серьезные последствия.

До этого американский военный аналитик Джон Дени не исключил, что после 75 лет своего существования НАТО может исчезнуть.

Эксперт выразил беспокойство изменением политики Соединенных Штатов в отношении Североатлантического альянса и Европы, допустив, что после президентских выборов могут произойти «коренные перемены» в отношении НАТО.

Ранее в США указали на «последнюю битву» главы НАТО Столтенберга.