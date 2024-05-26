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В частный дом в Донецке попала ракета ВСУ

РИА Новости: при обстреле Донецка в частный дом попала украинская ракета

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

При утреннем обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракета попала в частный жилой дом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обстрел пришелся по частному сектору Петровского района города. Одна из выпущенных ракет попала прямо в дом и встряла в пол.

По словам очевидцев, в доме в момент обстрела находились пожилая женщина, однако обошлось без пострадавших.

25 мая сообщалось, что пятеро мирных жителей Горловки Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.

До этого в результате успешных боевых действий подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР.

23 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что самые трудные для украинских войск бои в ДНР идут на Кураховском и Покровском направлениях.

Ранее британский эксперт заявил об отступлении ВСУ в ДНР.

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