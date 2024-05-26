Российская ПВО сбила украинский дрон над территорией Курской области

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — уточнили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что это был дрон самолетного типа. Беспилотник нацеливался на объекты на российской территории.

До этого над Белгородской областью уничтожили ракету «Нептун» и снаряды РСЗО Vampire.

Накануне ПВО ликвидировали над Белгородской областью 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Отмечается, что около 19:00 мск дежурные средства ПВО пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Для нее ВСУ использовали реактивную систему залпового огня RM-70.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).