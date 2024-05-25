В результате успешных боевых действий подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

Кроме того, отметили в российском оборонном ведомстве, российские военные нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 241-й бригады теробороны в районах Новоселовки, Первой, Яснобородовки, Зеленого поля, Торецка и Константиновки в ДНР.

До этого в Минобороны России сообщали, что подразделения российской группировки войск «Юг» за минувшую неделю взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР).

22 мая отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков высказал мнение, что разгром группировки ВСУ российской армией под Часов Яром поделит фронт на две части. По его словам, это приведет к отрезанию востока Харьковской области.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.