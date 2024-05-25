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Зеленский заявил о получении необходимых дальнобойных ракет

Зеленский заявил, что США передадут Украине необходимые дальнобойные ракеты

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Gleb Garanich/Reuters

США передадут Украине «столь необходимые» ракеты большой дальности, а также противотанковые средства и высокоточные артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщил Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X.

Зеленский оценил новый пакет американской помощи, отметив, что он обладает решающим значением, так как российские военнослужащие усиливают атаки по линии фронта.

«В Харькове я сам убедился в важности усиления наших сил для защиты наших людей, наших городов», — сказал он.

По его словам, новый пакет помощи имеет важнейшее значение в свете усиливающихся атак вдоль линии фронта.

24 мая госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделили Украине новую партию оружия и военной техники на $275 млн.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ дошла до предела с точки зрения помощи Украине, задача Берлина состоит в том, чтобы помогать Киеву, не допуская эскалации конфликта между Россией и странами НАТО.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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