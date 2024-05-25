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Украинский дрон атаковал село в Белгородской области

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал село Ясные Зори в Белгородской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские войска атаковали село Ясные Зори Белгородского района с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия», — написал глава региона.

По его словам, внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами удалось оперативно ликвидировать очаг.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками сразу несколько населенных пунктов Белгородской области: села Красное и Муром Шебекинского городского округа, село Малиновка Белгородского района.

23 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 35 снарядов реактивных систем залпового огня и три беспилотника над Белгородской областью.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны — члены альянса разрешить Украине наносить удары по объектам на территории России.

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