Суд не смягчил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве генералу Попову

Второй Западный окружной военный суд не смягчил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову и оставил его в следственном изоляторе. Об этом пишет ТАСС.
«Апелляционную жалобу в интересах обвиняемого оставить без удовлетворения», — сказал судья.
По его словам, Попов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения.
27 мая 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство Следственного комитета о смягчении меры пресечения Попову.
21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.
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