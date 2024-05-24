Суд не смягчил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве генералу Попову

Второй Западный окружной военный суд не смягчил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову и оставил его в следственном изоляторе. Об этом пишет ТАСС.

«Апелляционную жалобу в интересах обвиняемого оставить без удовлетворения», — сказал судья.

По его словам, Попов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство Следственного комитета о смягчении меры пресечения Попову.

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее в чистках в Минобороны РФ увидели «пригожинский след».