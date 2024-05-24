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Арестованного генерал-майора Попова засняли на видео в военном суде

Экс-командующий армией ВС РФ Попов отреагировал на съемку в военном суде

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Минобороны РФ

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ Иван Попов отреагировал на съемку в военном суде, куда его доставили для рассмотрения жалобы на решение об аресте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Шоу, да?» — сказал военный в адрес журналистов и операторов, прибывших в суд.

21 мая в СМИ появилась информация об аресте Попова в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. По информации журналистов, генерал-майора подозревают в краже металлоконструкций, предназначавшихся для отправки на фронт.

Дело бывшего командующего 58-й армией стало третьим за последний месяц расследованием в отношении представителей министерства обороны РФ. До этого суд арестовал бывшего заместителя главы ведомства Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова. Подробнее — в материалах «Газеты.Ru».

Ранее суд перенес заседание о переводе под домашний арест генерал-майора Попова.

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