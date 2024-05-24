В США заявили о частых сбоях в работе сети Starlink на территории Украины

Российские солдаты все чаще нарушают работу спутниковой сети Starlink на территории Украины, что может привести к тактическому сдвигу в вооруженном конфликте. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале со ссылкой на украинских военных отмечается, что бойцы Вооруженных сил РФ спровоцировали «массовые сбои» в работе устройств Starlink в Харьковской области. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, для создания помех российские войска могут использовать новые и более продвинутые технологии.

«Если они продолжат добиваться успеха, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте», — подчеркнули авторы статьи.

При этом заместитель командира одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Аякс» обратил внимание, что его страна проигрывает радиоэлектронную борьбу с РФ. Как сказал другой боец с позывным «Картель», из-за неполадок в работе Starlink ему и его товарищам стало трудно организовывать атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В то же время журналисты добавили, что в некоторых случаях сбои в работе спутниковой сети происходят из-за действий самого Киева. Нередко украинские специалисты устанавливают технические ограничения для устройств Starlink, пытаясь помешать солдатам ВС РФ использовать данное оборудование для достижения собственных целей.

Ранее в США рассказали о поломке устройств Starlink в день наступления российских войск в Харьковской области.