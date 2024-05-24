Воевавший на стороне Украины иностранный офицер попал в плен к ВС РФ около Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело», называя пленного «офицером французского легиона».

«Он находится в очень тяжелом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти жизнь. Если выживет, то станет ценным источником информации», — пишут авторы публикации.

При этом военкоры не уточняют, является ли пленный обычным наемником или кадровым офицером Французского иностранного легиона, являющегося подразделением ВС Франции.

До этого директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников http://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/22/23067199.shtml, что участие Франции в боевых действиях на Украине официально превратит ее в сторону конфликта, что в несколько раз увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав.

Ранее в МИД РФ заявили, что возобновление совместной работы с Францией невозможно.