Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские солдаты пленили офицера французского легиона

«ВД»: Офицер французского легиона попал в плен в районе Клещеевки

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Воевавший на стороне Украины иностранный офицер попал в плен к ВС РФ около Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело», называя пленного «офицером французского легиона».

«Он находится в очень тяжелом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти жизнь. Если выживет, то станет ценным источником информации», — пишут авторы публикации.

При этом военкоры не уточняют, является ли пленный обычным наемником или кадровым офицером Французского иностранного легиона, являющегося подразделением ВС Франции.

До этого директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников http://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/22/23067199.shtml, что участие Франции в боевых действиях на Украине официально превратит ее в сторону конфликта, что в несколько раз увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав.

Ранее в МИД РФ заявили, что возобновление совместной работы с Францией невозможно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами