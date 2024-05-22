ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре

ВСУ атаковали жилой дом на улице Лесной в Энергодаре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию города в Telegram-канале (в самом канале публикация удалена).

Пострадавших в связи с инцидентом нет.

«В результате в квартирах жителей вылетели стекла и пострадали гражданские автомобили. <..> Информация о разрушениях уточняется», — говорится в сообщении администрации Энергодара.

Перед этим дроны-камикадзе ВСУ также атаковали Белгородскую область.

До этого дроны ВСУ атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре.

На левом берегу Днепра возле Энергодара расположена Запорожская атомная электростанция. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитывается шесть блоков мощностью один гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России. ВСУ периодически атакуют Энергодар и саму станцию, что создает угрозу ядерной катастрофы.

Ранее Запорожская АЭС перевела шесть энергоблоков в состояние «холодный останов».