Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские cилы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, дрон был уничтожен около 15:50 мск.

Незадолго до этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Белгородской области. Речь идет о селах Березовка, Безымено и Головчино.

15 июня в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО за прошедшие сутки сбили 54 украинских беспилотника.

За день до этого в воздушном пространстве Ростовской области уничтожили сразу 70 беспилотных летательных аппаратов. Еще 17 украинских дронов нейтрализовали в Курской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской областях и Республике Крым.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.