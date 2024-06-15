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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны России: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Shutterstock

Российские cилы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, дрон был уничтожен около 15:50 мск.

Незадолго до этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Белгородской области. Речь идет о селах Березовка, Безымено и Головчино.

15 июня в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО за прошедшие сутки сбили 54 украинских беспилотника.

За день до этого в воздушном пространстве Ростовской области уничтожили сразу 70 беспилотных летательных аппаратов. Еще 17 украинских дронов нейтрализовали в Курской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской областях и Республике Крым.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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