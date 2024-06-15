Врач рассказал, что может вывести человека из комы

Применение препаратов для увеличения количества дофамина в мозге, глубокая стимуляция электричеством и воздействие сфокусированным ультразвуком может вывести человека из комы. Об этом изданию LifeScience рассказал профессор психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мартин Монти.

Врач объяснил, что кома — это угрожающее жизни состояние, при котором человек находится без сознания и не реагирует на какие-либо внешние раздражители. Причиной комы выступает повреждение мозга в результате воспаления, инсульта или инфекции.

По словам Монти, для «выхода» из комы мозг должен восстановить поврежденные нейроны или «расширить» определенные мозговые сети, которые возьмут на себя работу поврежденной области. Однако такого физического восстановления мозговых сетей трудно достичь, потому что в коме активность мозга снижается, а коммуникация между его участками ухудшается.

Спровоцировать повышение мозговой активности может использование амантадина, препарата, который, как считается, увеличивает количество дофамина в мозге. Дофамин — это химический мессенджер или нейромедиатор, который имеет решающее значение для обеспечения связи между мозговыми сетями. Также дофамин является ключевым элементом сетей, участвующих в контроле движений.

Другим методом «вывода» из комы является глубокая стимуляция мозга, которая включает хирургическую имплантацию электродов глубоко в мозг для воздействия электричеством на нейроны. Такая стимуляция часто нацелена на таламус, область мозга, участвующую в контроле внимания и возбуждения центральной нервной системы.

Монти добавил, что повышения активности нейронов можно добиться и без хирургического вмешательства с помощью сфокусированного ультразвука.

Отмечается, что такие методы вывода из комы могут «сработать» только в том случае, если целостная структура мозга не повреждена. Врач также объяснил, что о причинах внезапного, самостоятельно возвращения в сознание ученым известно немногое. По словам специалиста, невозможно определить, какой фактор в определенный момент может вызвать всплеск мозговой активности.

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