Ученые отправят на орбиту Земли «искусственную звезду» с лазерными излучателями

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о планах отправить на орбиту небольшой спутник, который будет имитировать настоящую звезду. Устройство поможет откалибровать телескопы в земных обсерваториях, сообщается на официальном сайте космического агентства.

Как уточнили в NASA, аппарат под названием «Ландольт» разместят на околоземной орбите в 35,4 тыс. километров над поверхностью планеты. Такая дистанция позволит сделать устройство более похожим на звезду для земных наблюдателей.

Оказавшись на месте, «Ландольт» направит восемь бортовых лазеров на наземные телескопы. Измерив, какая часть излучения лазеров поглотится атмосферой планеты, астрономы смогут сравнить это значение со светом 60 настоящих звезд и оценить их настоящую яркость. Миссия названа в честь астронома Арло Ландольта, который внес большой вклад в изучение фотометрических свойств звезд. Его наработки применяются и сегодня.

Улучшение каталогов светимости звезд повысит точность измерения их размеров, возраста и других параметров. Эта точность, в свою очередь, позволит ученым точно настроить другие измерения, которые также зависят от яркости и расстояний.

Например, подобная звездная динамика помогает измерить возраст Вселенной и то, насколько быстро она расширялась с течением времени, отметили в космическом агентстве.

Астрономы также смогут более точно определить, сколько энергии исходит от звезд, что может помочь в поиске экзопланет с потенциально благоприятными условиями для жизни.

В NASA добавили, что до последнего времени исследователи космоса полагались на звезды со стабильной светимостью, называемые «стандартными свечами». Факторы яркости и расстояния до этих небесных тел используются для измерения расстояний между Землей и другими галактиками. Однако впоследствии выяснилось, что многие из подобных расчетов оказались ошибочными из-за неверной оценки светимости «стандартных свечей».

«Когда мы смотрим на звезду в телескоп, сегодня никто не может сказать вам скорость исходящих от нее фотонов или яркость с желаемым уровнем точности. Теперь мы будем точно знать, сколько фотонов в секунду выходит из этого источника с точностью до 0,25%», — объяснил главные исследователи миссии «Ландольт» Питер Плавчан.

Ранее стало известно о планах по отправке на Луну электрического экрана для отталкивания лунной пыли.