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Врач рассказала о пользе регулярной сдачи крови для донора

Трансфузиолог Титова: регулярная сдача крови снижает риск инфаркта

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Global Look Press

Регулярная сдача крови помогает не только регулярно проверять свое здоровье, но и связана со снижением риска инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-трансфузиолог Центра крови имени О. К. Гаврилова Людмила Титова.

Многолетние исследования по наблюдениям за состоянием здоровья доноров показали, что регулярное донорство значительно снижает риск инфаркта миокарда и увеличивает продолжительность жизни, рассказала врач.

Стать донором могут люди старше 18 лет (оптимально — до 35 лет) с весом не менее 50 килограммов, российским гражданством или видом на жительство сроком не менее года. Существуют противопоказания к сдаче крови: инфекционные и паразитарные заболевания, рак, болезни крови и центральной нервной системы. Также есть временные противопоказания: температура выше 37 градусов, пульс меньше 55 или больше 95 ударов в минуту, а также слишком высокое или низкое артериальное давление.

До этого ученые научились изменять группу крови человека с помощью бактерий. В будущем это позволит превращать любую группу крови в универсальную первую.

Ранее эксперты оценили эффективность диеты по группе крови.

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