Зеленский в рамках саммита по Украине встретился с президентом Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках саммита в Швейцарии по урегулированию российско-украинского конфликта встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает офис главы украинского государства в Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что обсудил с Зурабишвили вопросы двустороннего сотрудничества, а также вызовы безопасности для двух государств. Также президент Украины рассказал о действиях российской стороны в украинском воздушном пространстве, а также их влияние на энергетическую систему страны.

Зеленский выразил уверенность в том, что наступит день, когда Украина и Грузия вместе будут в Евросоюзе.

До этого президент Украины встретился с вице-президентом США Камалой Харрис.

15 июня Зеленский встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ нечего передать участникам саммита в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине.

Агентство Reuters писало, что данный саммит, целью которого является давление на Москву по окончанию конфликта с Киевом, рискует оказаться провальным, поскольку в нем отказались участвовать Китай и ряд других государств.

Ранее президент Швейцарии допустила прямые переговоры России и Украины.