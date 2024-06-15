Англия не сможет победить Сербию на Евро, заявил эксперт

Бывший футболист московского «Динамо» и турецкого «Антальяспора», а ныне — тренер--черногорец Радослав Батак заявил, что сборная Сербии сможет сыграть вничью (1:1) с командой Англии в первом туре группового этапа на чемпионате Европы--2024. Слова Батака приводит ODDS.ru.

«Последняя игра подготовки к Евро показала, что в сборной Сербии все наладилось в обороне и атаке (сербы разгромили Швецию со счетом 3:0. — «Газета.Ru»).

Кажется, у англичан не все ключевые игроки примут участие. И поэтому мы рассчитываем, что будет полегче. Главное — не уступить в первой игре. Мы играем в атакующий футбол, и я думаю, что счет будет 1:1», — сказал Батак.

Специалист также назвал сборную Англии «серьезным соперником» и подчеркнул, что первые матчи на крупных турнирах всегда получаются тяжелыми. Однако, по мнению Батака, для сборной Сербии выгоднее встретиться с сильным оппонентом в начале группового этапа, а не в конце, когда будет решаться судьба выхода в плей-офф.

Матч Сербия — Англия в рамках группы C состоится в воскресенье, 16 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

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