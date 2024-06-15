Бывший тренер сборной России оценил шансы Гусева заиграть в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о шансах лучшего бомбардира прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги Никиты Гусева заиграть в Национальной хоккейной лиге.

«Манера игры Гусева немного не соответствует тем тенденциям, которые сейчас есть в НХЛ. Это можно отследить даже по последнему чемпионату мира, на котором североамериканцы выступили, конечно, не слишком удачно, но по тем матчам, что я видел, все равно прослеживается определенный стиль хоккея. Поэтому думаю, что Гусеву на сегодняшний день будет очень трудно найти команду в НХЛ», — приводит слова Плющева Legalbet.

Специалист отметил сильные качества нападающего как плеймейкера, но также подчеркнул, что для игры в НХЛ нужно быть жестче и не пренебрегать контактами, что пытается делать на льду Гусев.

Форвард в составе «Динамо» набрал в завершившемся сезоне КХЛ 99 (26+73) очков за 77 матчей регулярного чемпионата, установив рекорд результативности за один сезон в истории лиги. В данный момент он не подписал новый контракт, предпочтя дождаться открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

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