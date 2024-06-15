Зеленский в рамках саммита по Украине встретился с президентом Чили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках саммита в Швейцарии по урегулированию российско-украинского конфликта встретился с президентом Чили Габриэлем Боричем. Об этом сообщает офис главы украинского государства в Telegram-канале.

Президент Украины подчеркнул, что обсудил с Боричем ожидания от саммита, а также дальнейшие шаги по реализации «формулы мир», в частности по отдельным ее пунктам.

Зеленский добавил, что обсудил с главой Чили двусторонние взаимодействия.

До этого президент Украины встретился с вице-президентом США Камалой Харрис.

15 июня Зеленский встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ нечего передать участникам саммита в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине.

Агентство Reuters писало, что данный саммит, целью которого является давление на Москву по окончанию конфликта с Киевом, рискует оказаться провальным, поскольку в нем отказались участвовать Китай и ряд других государств.

Ранее президент Швейцарии допустила прямые переговоры России и Украины.