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В Госдуме заявили о бессилии ВСУ

Депутат ГД Белик назвал попытку атаковать Крым ATACMS проявлением бессилия ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские войска пытаются нанести удар по Крыму ракетами ATACMS из-за бессилия. Об этом сказал депутат Госдумы из Севастополя Дмитрий Белик, слова которого передает РИА Новости.

Он заявил, что Киев использует любую возможность, чтобы сделать России «какую-нибудь пакость». По его словам, именно по этой причине Вооруженные силы Украины начали использовать ATACMS сразу после их получения.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Крымом американские ракеты ATACMS. Около 23:00 мск 15 мая была пресечена попытка Вооруженных сил Украины с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS осуществить атаку объектов, находящихся на российской территории.

16 мая ФСБ сообщила, что военная разведка Украины собиралась ударить беспилотным летательным аппаратом по системе противовоздушной обороны, защищающей Крымский мост. Ведомство опубликовало видео, на котором один из фигурантов дела о подготовке теракта сказал, что отправлял спецслужбам Украины данные о средствах ПВО, прикрывающих мост.

Ранее глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта.

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