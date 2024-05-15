Рогов высказался о продвижении российских войск на Харьковском направлении

На сегодняшний день рано говорить о взятии под контроль Харькова, поскольку он является городом-миллионником, который гораздо больше, например, Мариуполя. Об этом в эфире «Радио 1» заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

При этом он отметил, что продвижение российских войск на Харьковском направлении продолжается успешно и уже имеет ряд положительных результатов.

«Прогноз сдерживающего оптимизма, показывающий, что у нас есть все шансы и надежды ускорить освобождение южнорусских земель», — сказал Рогов.

Он также прокомментировал известие о том, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Работино в Запорожской области. По словам эксперта, располагающийся в низине населенный пункт не являлся самоцелью. Гораздо важнее высоты, находящиеся рядом с ним.

15 мая Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили Работино.

Позже Рогов заявил, что после взятия Работина продвижение ВС РФ ускорится на Ореховском направлении, в том числе в районе села Вербового. По его словам, сейчас идет борьба за высоты, окружающие Работино. Значительная их часть уже освобождена, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Украина готовит тотальную мобилизацию в нескольких городах.