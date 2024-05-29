Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военкоры «подлетели» на мине под Харьковом

Военкор Поддубный заявил, что подлетел на мине с Пушиным и Коцем под Харьковом

close
100%
Телеканал «Россия 1»

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, как «подлетел» на мине вместе с Александром Пушиным в Харьковской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам военкора, в автомобиле также находился журналист Александр Коц. В момент случившегося сам Поддубный сидел в кузове багги, а Коц и Пушин находились в кабине.

«Когда сегодня вместе с бойцами «подлетели» на мине, мне вновь стало спокойно, потому что мы вместе», — написал Поддубный.

28 мая в эфире телеканала «Россия 24» сообщалось, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в Харьковской области. Уточнялось, что Пушин получил ранение при подрыве, осколки попали в ногу военкору. Оператор сам себе наложил турникет на ногу.

До этого министерство обороны России сообщало, что бойцы группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Также удалось нанести поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Невское в ЛНР и Новосадовое в ДНР. До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в ДНР и улучшили тактическое положение.

Ранее в Госдуме попросили Минобороны приравнять военкоров к участникам СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами