Российские военкоры «подлетели» на мине под Харьковом

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, как «подлетел» на мине вместе с Александром Пушиным в Харьковской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам военкора, в автомобиле также находился журналист Александр Коц. В момент случившегося сам Поддубный сидел в кузове багги, а Коц и Пушин находились в кабине.

«Когда сегодня вместе с бойцами «подлетели» на мине, мне вновь стало спокойно, потому что мы вместе», — написал Поддубный.

28 мая в эфире телеканала «Россия 24» сообщалось, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в Харьковской области. Уточнялось, что Пушин получил ранение при подрыве, осколки попали в ногу военкору. Оператор сам себе наложил турникет на ногу.

До этого министерство обороны России сообщало, что бойцы группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Также удалось нанести поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Невское в ЛНР и Новосадовое в ДНР. До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в ДНР и улучшили тактическое положение.

Ранее в Госдуме попросили Минобороны приравнять военкоров к участникам СВО.