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Бывший глава МИД Ирана назвал воздушную атаку Израиля по лагерю в Рафахе намеренной

Экс-глава МИД Ирана Зариф: Израиль намеренно ударил по лагерю беженцев в Рафахе

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намеренно атаковали с воздуха лагерь для перемещенных лиц в городе Рафах сектора Газа. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он пояснил, что израильский премьер не может избежать наказания, прикрываясь незнанием. Экс-министр отметил, что удар по лагерю в Рафахе не был «трагическим инцидентом», как это назвал Биньямин Нетаньяху. Все потому, что израильская армия сама заявила, что это была преднамеренная атака, напомнил Зариф.

До этого Армия обороны Израиля рассказала о восьми ракетах, выпущенных из района Рафаха, часть удалось перехватить системе противовоздушной обороны (ПВО).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее представители властей Соединенных Штатов и ряда стран Европы осудили израильский удар по городу Рафах.

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