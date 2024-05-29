Силы ПВО уничтожили цель над Армавиром

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Армавиром. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, военные Вооруженных сил России утром пресекли попытку украинской стороны осуществить теракт на территории Кубани.

«Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он.

Глава региона отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Кондратьев уточнил, что, предварительно, разрушений нет.

Вечером 28 мая временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов сообщил, что Курская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ.

По его данным, системы радиоэлектронной борьбы уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ в районе населенных пунктов Теткино, Новый Путь, Елизаветовка, Старая Николаевка, Спальное, Дроновка, Горналь и Олешня.

Ранее в Минобороны сообщили о сбитых беспилотниках ВСУ в двух регионах страны