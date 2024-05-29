Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО уничтожили цель над Армавиром

Кондратьев сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника над Армавиром

close
100%
РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Армавиром. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, военные Вооруженных сил России утром пресекли попытку украинской стороны осуществить теракт на территории Кубани.

«Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он.

Глава региона отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Кондратьев уточнил, что, предварительно, разрушений нет.

Вечером 28 мая временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов сообщил, что Курская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ.

По его данным, системы радиоэлектронной борьбы уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ в районе населенных пунктов Теткино, Новый Путь, Елизаветовка, Старая Николаевка, Спальное, Дроновка, Горналь и Олешня.

Ранее в Минобороны сообщили о сбитых беспилотниках ВСУ в двух регионах страны

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами