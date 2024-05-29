Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным россиянином

В ЕКПП изучат жестокое обращение с россиянином Резниковым в украинском плену

close
100%
Virginia Mayo/AP

Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) заинтересовался историей с пленным россиянином Денисом Резниковым. Об этом заявила донецкая правозащитница Ирина Вихорева в беседе с РИА Новости.

Комитет внес Резникова в список в связи с жестоким обращением со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До начала специальной военной операции мужчина работал на шахте в Донецке, а в 2022 году пошел на фронт добровольцем. Через полтора года он попал в плен под Красногоровкой. После этого дочери Резникова пообещали, что не будут издеваться над ее отцом, если она будет присылать фото военных объектов.

Вихорева отметила, что наняла адвоката и направила обращение в ЕКПП. Там ответили, что один из сотрудников комитета поедет на Украину и постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения с военным.

До этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс «Резников против Украины» в связи с пытками Резникова.

Ранее раненый военный ВС РФ провел три недели в блиндаже в зоне спецоперации и выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами