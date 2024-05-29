В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным россиянином

Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) заинтересовался историей с пленным россиянином Денисом Резниковым. Об этом заявила донецкая правозащитница Ирина Вихорева в беседе с РИА Новости.

Комитет внес Резникова в список в связи с жестоким обращением со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До начала специальной военной операции мужчина работал на шахте в Донецке, а в 2022 году пошел на фронт добровольцем. Через полтора года он попал в плен под Красногоровкой. После этого дочери Резникова пообещали, что не будут издеваться над ее отцом, если она будет присылать фото военных объектов.

Вихорева отметила, что наняла адвоката и направила обращение в ЕКПП. Там ответили, что один из сотрудников комитета поедет на Украину и постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения с военным.

До этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс «Резников против Украины» в связи с пытками Резникова.

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