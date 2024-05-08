На июльском саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

НАТО не будет посылать солдат в бой, говорится в статье итальянской газеты.

Среди других положений проекта — передача предcедательcтва в Контактной группе по обороне Украины от миниcтра обороны CША Ллойда Оcтина к штаб-квартире НАТО в Брюccеле.

Очередной саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

7 мая британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Москва четко дала понять о том, что ввод войск государств НАТО на Украину приведет к вооруженному конфликту с Россией.

До этого лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

Ранее задержанный во Владивостоке американский военный критиковал НАТО и Байдена.