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Украина сможет использовать доходы от российских активов на нужды военпрома

Боррель призвал Украину наладить военное производство на доходы от активов РФ

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что доходы от замороженных активов РФ должны идти напрямую на финансирование ВПК (военно-промышленного комплекса) Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как только страны ЕС договорятся использовать доходы от иммобилизованных российских активов, эти ресурсы будут направлены на Украину, чтобы удовлетворять их экстренные военные потребности, а также напрямую украинской оборонной промышленности», — подчеркнул он.

С таким заявлением он выступил на открытии в Брюсселе форума по оборонной промышленности ЕС — Украина.

До этого стало известно, что доход Euroclear от замороженных активов России за квартал составил €1,6 млрд.

Общий доход Euroclear от процентов за январь — март составил €1,949 млрд. Таким образом, большая часть доходов была получена благодаря заблокированным активам России.

Международный депозитарий хранит активы Центробанка РФ на сумму порядка €191 млрд. Всего на Западе заморожено российских активов на €260 млрд.

Ранее глава минэнерго Украины Галущенко оценил ущерб от ударов по объектам Украины в $1 млрд.

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