В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии гражданина Украины Владислава Плахотника за участие в националистическом батальоне «Азов» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Ростовской области.

Как заявили в ведомстве, украинца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Первые три года он проведет в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.

В пресс-службе также рассказали, что в июле 2023 года 18-летний Плахотник добровольно заключил контракт на службу в «Азове», затем он был направлен в учебный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ). До декабря 2023 года осужденный участвовал в боевых действиях в Луганской народной республике (ЛНР). Его преступная деятельность была пресечена Вооруженными силами России.

До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима инструктора батальона «Азов», устроившего расправу над жителем Мариуполя.

Ранее командиру ВСУ дали срок за атаку на нефтебазу в Брянской области.