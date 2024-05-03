Пленный украинец рассказал о смене тактики ВСУ в обучении мобилизованных

Вооруженные силы Украины перестали обучать мобилизованных атакующим действиям и начали готовить их к обороне, заявил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан. Об этом пишет ТАСС.

«Инструкторы нас учили не штурмовать, а скорее обороняться. Учили, как ходить двойками, тройками. Но в основном обороне сейчас учат», — рассказал пленный.

Мужчина попал в российский плен в середине апреля под Авдеевкой. Жадан сообщил, что командование поставило перед мобилизованными задачу удерживать первую линию обороны в районах сел Тоненькое и Орловка. На одной позиции находились не более трех солдат. По словам пленного, российская армия наносила массированные удары по линии обороны ВСУ, поэтому под таким интенсивным огнем невозможно было удержать позиции.

Жадан добавил, что после двух дней, проведенных под непрекращающимися атаками Вооруженных сил РФ, он и двое его сослуживцев решили сдаться в плен.

2 мая украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что неудачи украинской армии в противостоянии с Россией стали следствием стратегических ошибок руководства страны, в том числе президента Владимира Зеленского.

Ранее в США заявили, что ВСУ бросают оружие и бегут с поля боя.