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Российский боец рассказал, как ВСУ устраивают ночные засады дронами «Баба-Яга»

Боец ВС России Ханк: по ночам над нашими позициями летают дроны «Баба-Яга»

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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Вооруженные силы Украины периодически устраивают засады на Запорожском направлении с помощью беспилотников, рассказал военкору RT боец 1430-го гвардейского полка и водитель группы эвакуации с позывным Ханк. По его словам, в ночное время суток над российскими позициями летают дроны «Баба-Яга».

Из-за ночных облетов украинских беспилотников военным приходится все время быть настороже, отметил Ханк. Передвигаться бойцам лучше всего во время сильного дождя и ветра – это более безопасно, пояснил военный.

«А вот такая [ясная] погода — это как раз погода для них [беспилотников]», — отметил он.

Говоря в целом о ситуации в зоне проведения военной спецоперации, он отметил, что в данный момент ведутся позиционные бои на территории Работино, в ходе которых российские бойцы медленно сдвигают линию боевого соприкосновения.

Напомним, в Минобороны недавно заявили, что ВСУ с помощью беспилотников «Баба-Яга» охотятся за самоходной гаубицей «Мста-С» на Южно-Донецком направлении. В ведомстве подчеркнули, что эти гаубицы наносят мощные удары по позициям противника, их всегда тщательно маскируют, так как они являются желанной целью для ВСУ.

Ранее силовики нагрянули к московскому бизнесмену, заказавшему в офис ударный дрон ВСУ «Баба-Яга».

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