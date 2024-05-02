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Украинским женщинам-медикам придется обновить свои данные в военкоматах

«Страна.ua»: женщины 17 медицинских специальностей обновят учетные данные в ТЦК

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Украинские женщины-медики и фармацевты наравне с мужчинами должны обновить свои учетные данные в Территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Требования нового закона о мобилизации разъяснило согражданам издание «Страна.ua».

Издание отмечает, что в учетные списки внесены 17 специальностей — от стоматологии, медсестринства и физической реабилитации до биоинженерии, токсикологии, фармакологии и эпидемиологии.

Всех женщин с медицинским и фармацевтическим образованием на Украине стали ставить на воинский учет с октября 2023 года. Работать по специальности для этого не требовалось, достаточно иметь диплом. Тогда же сообщалось о массовых увольнениях украинских врачей с целью эмигрировать до отправки на фронт.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине оценили потенциал женской мобилизации.

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