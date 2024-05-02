Над Белгородской областью сбили дрон ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, террористическая атака дрона самолетного прототипа была зафиксирована около 14:50 по московскому времени.

«Украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — отмечается в отчете.

Утром в четверг, 2 мая, российские силы ПВО нейтрализовали один беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.

Накануне в четырех российских регионах ночью сбили шесть украинских БПЛА. Атаке беспилотников подверглись Курская, Воронежская, Рязанская и Белгородская области. В регионах дроны ВСУ повредили четыре частных дома и линию электропередачи. В итоге жители одной улицы в Белгородской области временно остались без света.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.