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Над Белгородской областью сбили дрон ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО пресекли атаку дрона ВСУ на Белгородскую область

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, террористическая атака дрона самолетного прототипа была зафиксирована около 14:50 по московскому времени.

«Украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — отмечается в отчете.

Утром в четверг, 2 мая, российские силы ПВО нейтрализовали один беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.

Накануне в четырех российских регионах ночью сбили шесть украинских БПЛА. Атаке беспилотников подверглись Курская, Воронежская, Рязанская и Белгородская области. В регионах дроны ВСУ повредили четыре частных дома и линию электропередачи. В итоге жители одной улицы в Белгородской области временно остались без света.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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