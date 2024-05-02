Раненых военнослужащих украинской армии бросают на произвол судьбы, рассказал ушедший на пенсию по инвалидности военный ВСУ по имени Александр. Его слова передает France info.

Александр рассказал, что на фронте получил повреждение спинного мозга и потерял возможность ходить. Сейчас ему необходим нейростимулятор стоимостью €17 тыс., но государство не собирается помогать ему. Он отметил, что когда военные ВСУ становятся инвалидами, то никому до них нет дела.

France info пишет, что Киев не готов помогать бойцам, которые выбыли из строя по ранению, и ветераны живут в нищете.

2 мая американское издание Associated Press писало, что линии обороны в тылу украинской армии для обеспечения прикрытия в случае отступления практически не существуют.

В этот же день бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что из-за развала медицинской службы украинские военные не могут вывозить своих раненых с поля боя.

Ранее пленный заявил, что командование ВСУ поступает с военными как со скотиной.