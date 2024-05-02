В США отвергли идею об управлении ИИ ядерным оружием

В США уверены, что контроль над ядерным вооружением должен осуществляться только человеком, а не искусственным интеллектом. С таким заявлением выступил представитель бюро по контролю над вооружениями госдепартамента США Пол Дин, чьи слова приводит Reuters.

Кроме того, Вашингтон призывает Китай и Россию согласиться с подобной позицией, отметил чиновник.

«Высокопоставленный чиновник в США <...> призвал Китай и Россию согласиться с заявлениями США и других стран о том, что только люди, а не искусственный интеллект будут принимать решения о развертывании ядерного оружия», – заявил Дин.

2 мая госдеп сообщил, что Китай отказался вести переговоры с Соединенными Штатами о контроле над ядерным оружием. Представитель ведомства почеркнул, что на переговорах Белый дом предлагал усилить взаимодействие двух стран по контролю за нераспространением ядерного оружия, наладить систему оповещений о тестировании оружия, а также принять усилия для снижения эскалации в космическом пространстве.

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о ядерном оружии в космосе.