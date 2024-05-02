Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США отвергли идею об управлении ИИ ядерным оружием

Госдеп США: ядерное оружие должен контролировать человек, а не ИИ

close
100%
Министерство обороны РФ

В США уверены, что контроль над ядерным вооружением должен осуществляться только человеком, а не искусственным интеллектом. С таким заявлением выступил представитель бюро по контролю над вооружениями госдепартамента США Пол Дин, чьи слова приводит Reuters.

Кроме того, Вашингтон призывает Китай и Россию согласиться с подобной позицией, отметил чиновник.

«Высокопоставленный чиновник в США <...> призвал Китай и Россию согласиться с заявлениями США и других стран о том, что только люди, а не искусственный интеллект будут принимать решения о развертывании ядерного оружия», – заявил Дин.

2 мая госдеп сообщил, что Китай отказался вести переговоры с Соединенными Штатами о контроле над ядерным оружием. Представитель ведомства почеркнул, что на переговорах Белый дом предлагал усилить взаимодействие двух стран по контролю за нераспространением ядерного оружия, наладить систему оповещений о тестировании оружия, а также принять усилия для снижения эскалации в космическом пространстве.

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о ядерном оружии в космосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами