Самокатчик проломил петербурженке череп, врезавшись в нее, и стал фигурантом дела

В Петербурге фигурантом уголовного дела стал водитель электросамоката, который сбил женщину и проломил ей череп. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 16 мая возле одного из домов на Московском шоссе. По словам 33-летней пострадавшей, ее сбил неизвестный мужчина на электросамокате.

После произошедшего женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее перелом свода и основания черепа. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску и задержанию самокатчика, сбившего женщину.

Ранее прохожий избил юношу, который переезжал дорогу на электросамокате.