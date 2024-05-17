Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самокатчик проломил петербурженке череп, врезавшись в нее, и стал фигурантом дела

В Петербурге самокатчик, проломивший женщине череп, стал фигурантом дела

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

В Петербурге фигурантом уголовного дела стал водитель электросамоката, который сбил женщину и проломил ей череп. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 16 мая возле одного из домов на Московском шоссе. По словам 33-летней пострадавшей, ее сбил неизвестный мужчина на электросамокате.

После произошедшего женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее перелом свода и основания черепа. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску и задержанию самокатчика, сбившего женщину.

Ранее прохожий избил юношу, который переезжал дорогу на электросамокате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами