Названы автомобили, которые разонравились россиянам

В России по итогам апреля просели продажи прежде востребованных кроссоверов — падение составило 20-40%. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие».

В апреле сильно упали продажи гибридных LiXiang L7 — на целый 41% в сравнении с мартом. Спрос на модель L9 также упал на 35%. Аналитики пояснили, что падение продаж связано с ужесточением правил в РФ в отношении иномарок, которые завозят по параллельному импорту.

Также существенно просел спрос на Voyah Free (-40%), GAC GS8 (-39%) и Chery Tiggo 7 Pro (-31%). Падение продаж на 35-37% зафиксировали у кроссоверов Lexus, Toyota, Kia и Geely.

При этом падение продаж у Changan, Chery, Exeed, Haval и Tank связали с так называемым «желтым» складом: значительная часть сделок по авто фиксируется исключительно в дилерских отчетах.

Отмечается, что продажи «Москвича 3» просили на 22% в сравнении с мартом из-за отсутствия у дилеров прошлогодних машин, на которые предлагалась скидка.

До этого россиян предупредили о скором росте цен на подержанные автомобили. Машины на вторичном российском рынке поднялись в цене на 10-30% в зависимости от модели из-за повышения утильсбора, в будущем такая тенденция сохранится, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. На этом фоне наблюдается рост спроса на подержанные машины, так как россияне стараются успеть приобрести их по более демократичной стоимости. К самым популярным у россиян машин, покупаемым с рук, автоэксперт отнес Lada, Hyundai Solaris и Kia Rio. В целом все марки, которые активно продавались на первичном рынке с 2012 года, сегодня в большом спросе на вторичном, отметил Шапарин.

Ранее в России запустили продажи нового кроссовера Toyota.