В Крыму призвали не выкладывать работу систем ПВО в интернет

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале призвал жителей республики не снимать и не публиковать работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Просим не снимать и не выкладывать работу систем ПВО», — написал Крючков.

До этого Жители Telegram-канал Shot писал, что жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии громких взрывов в небе над городами.

29 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата.

В ночь на 27 апреля большая волна дронов атаковала Кубань. Минобороны отчиталось о 66 сбитых беспилотниках. Почти 40 из них целились по военному аэродрому, остальные — по двум нефтезаводам. На них вспыхнули сильные пожары, один НПЗ частично приостановил работу. Местные жители говорят, что на аэродроме тоже был пожар, официально о последствиях не сообщается.

Ранее российские силы ПВО за ночь сбили 17 дронов.