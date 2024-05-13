Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шесть российских туристов оказались в реке из-за перевернувшегося рафта

На Катуни спасли шесть туристов, оказавшихся в воде из-за перевернувшегося рафта

close
100%
МЧС РФ по Республике Алтай

В республике Алтай на Катуни перевернулся рафт с туристами, в ледяной воде оказались шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел 12 мая на пороге Манжерокский.

«Пять пострадавших выбрались на берег самостоятельно за короткое время. Шестой же смог выбраться только в районе памятника В. Я. Шишкову», — рассказали в ведомстве.

Рядом с местом ЧП оказался начальник отдела безопасности людей на водных объектах республиканского ГУ МЧС РФ Денис Афанасьев: спасатель помог обессилевшему туристу выбраться из воды и оказал ему первую помощь.

«Тот молодой человек, которого последним вытащили из воды, хорошо успел натерпеться. Ведь вода ледяная. Хорошо, что в машине были сменные вещи», — рассказал Афанасьев, добавив, что не только дал пострадавшему сменную одежду, но и довез его до базы.

Никому из туристов медицинская помощь не понадобилась.

Ранее СК начал проверку инцидента с затоплением лодки при эвакуации людей в Самарской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами