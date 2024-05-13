Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума утвердила Новака вице-премьером РФ

Госдума утвердила Новака вице-премьером РФ, Оверчука — зампредом правительства

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

Госдума утвердила Александра Новака вице-премьером России, Алексея Оверчука — зампредом правительства РФ. Об этом пишет ТАСС.

Незадолго до этого профильный комитет Госдумы — по энергетике — рекомендовал утвердить Новака на эту должность. В его заключении указано, что кандидат представил информацию о программе основных направлений деятельности правительства РФ, которые он будет координировать на занимаемой должности, в том числе в части вопросов ведения комитета.

Кандидатуру Оверчука поддержал комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Оверчук занимал пост вице-премьера с 21 января 2020 года. На этом посту отвечал за госполитику в сфере международных отношений, сотрудничества с государствами — участниками СНГ.

До этого Государственная дума проголосовала за утверждение Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства Российской Федерации.

Соответствующее постановление палаты парламента направляется президенту страны для назначения Голиковой на должность.

Таким образом, Голикова сохраняет за собой должность вице-премьера РФ, она будет курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Кроме того, в сферу ее ведения будет входить Федеральное агентство по делам национальностей.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в новом созыве правительства РФ не появятся «Чубайсы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами