Госдума утвердила Новака вице-премьером РФ

Госдума утвердила Александра Новака вице-премьером России, Алексея Оверчука — зампредом правительства РФ. Об этом пишет ТАСС.

Незадолго до этого профильный комитет Госдумы — по энергетике — рекомендовал утвердить Новака на эту должность. В его заключении указано, что кандидат представил информацию о программе основных направлений деятельности правительства РФ, которые он будет координировать на занимаемой должности, в том числе в части вопросов ведения комитета.

Кандидатуру Оверчука поддержал комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Оверчук занимал пост вице-премьера с 21 января 2020 года. На этом посту отвечал за госполитику в сфере международных отношений, сотрудничества с государствами — участниками СНГ.

До этого Государственная дума проголосовала за утверждение Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства Российской Федерации.

Соответствующее постановление палаты парламента направляется президенту страны для назначения Голиковой на должность.

Таким образом, Голикова сохраняет за собой должность вице-премьера РФ, она будет курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Кроме того, в сферу ее ведения будет входить Федеральное агентство по делам национальностей.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в новом созыве правительства РФ не появятся «Чубайсы».