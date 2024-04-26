Политолог раскрыл, когда Киев может применить ракеты ATACMS

Политолог Сергей Марков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал публикации западной прессы, согласно которым, США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS большой дальности. Он обратил внимание, что Вашингтон уже не впервые направляет оружие раньше, чем официально заявляет об этом.

Эксперт не исключил, что Киев попытается атаковать Крымский мост и Черноморский флот, причем уже в начале мая.

«Для Зеленского особое удовольствие сорвать этот туристический сезон в Крыму. Может быть так, что это произойдет в районе 5 мая. Поскольку это Пасха, Зеленский совершенно очевидно ненавидит православное христианство, является одним из главных ненавистников и активно участвует в разгроме православного христианства», — высказался политолог.

Издание The New York Times со ссылкой на источники писало, что Украина получила более 100 ракет ATACMS, тайно поставленных Соединенными Штатами, и уже использовала часть из них в ходе боевых действий против России.

После объявления Вашингтона о передаче ВСУ ATACMS посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов напомнил, что такие боеприпасы уже поражали. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, чем именно Вооруженные силы России могут сбить ATACMS, а также почему при отражении американских дальнобойных ракет беспокоиться стоит не о технических сложностях, а об организационных.

Ранее военный эксперт назвал эффективный способ борьбы с ракетами ATACMS.