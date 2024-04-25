В США сравнили помощь Украине и российскую военную мощь

Несмотря на новый пакет военной помощи от США Украине, преимущество России в огневой мощи не будет устранено. Это следует из материала издания Economist.

«Даже новое вливание вооружений не устранит полностью преимущество России в огневой мощи. России с ее огромным населением и нефтяными богатствами легче набирать новых новобранцев... Украина, скорее всего, останется в стороне и не сможет начать новые наступления », — следует из материала.

20 апреля палата представителей одобрила проект о выделении помощи Украине на $60,64 млрд. В новый пакет войдут $23,2 млрд на восполнение военных запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Документ также предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Голосование в сенате назначено на 23 апреля. Дальше законопроект отправится на подпись Байдену.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко раскрыл возможный ответ России на поставку ВСУ ракет ATACMS.