В Киеве рассказали, какой населенный пункт может пасть в скором времени

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что закрепление российских войск в Очеретино означает, что населенный пункт скоро падет. Об этом он рассказал политологу Вадиму Карасеву на YouTube-канале.

По словам Старикова, если российские военные закрепляются в каком-либо населенном пункте, то рано или поздно он переходит под контроль ВС РФ.

«Если им удастся взять Очеретино, то нам будет очень тяжело. Мы должны что-то делать, чтобы этого не было. <...> Сначала было сто метров, потом пятьсот, сейчас уже километр, несколько километров. Это очень опасная тенденция», — пояснил полковник СБУ.

Он добавил, что существует вероятность полного обрушения фронта, если российские войска продолжат продвигаться.

Ранее глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что в России уже производится больше оружия и боеприпасов, чем это необходимо для ведения боевых действий на Украине.

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