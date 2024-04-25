В «Ахмате» заявили, что Киев может попытаться нанести удар ATACMS по Крымскому мосту

Предоставляя финансовую поддержку Украине, США, по сути, могут стимулировать террористические действия, так как Киев может воспользоваться ракетами ATACMS для нападения на Крымский мост. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ТАСС.

В среду президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом пакет законов о предоставлении военной помощи Украине, и ожидается, что поставки вооружений возобновятся уже на этой неделе. Трансляцию его выступления из Белого дома вели американские новостные телекомпании.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Мы должны понимать, что тот пакет помощи, которую сегодня пытается оказать Америка Украине, он изначально не рассчитан на то, чтобы Украина могла совершить что-то сверхъестественное на поле боя», — подчеркнул Алаудинов. По его оценке, большая часть этих денег останется в США.

Алаудинов предположил, что эти ракеты могут быть использованы для осуществления террористических действий на территории России, например для подрыва Крымского моста.

До этого в посольстве России в США раскритиковали тайную передачу ATACMS Украине.

Ранее Госдеп подтвердил тайные поставки Киеву ракет ATACMS.