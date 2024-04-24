Замминистра обороны Иванов помещен в СИЗО в Москве

Заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николая Зуева.

По его словам, правозащитники в среду, 23 апреля, посетили замминистра. У него нет жалоб на условия содержания. Пока Иванов содержится в карантинной камере, у него нет соседей, рассказал Зуев.

«В самой камере, по его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности», — продолжил зампредседателя ОНК.

Он также сообщил, что врач тоже посетил Иванова. Со слов специалиста, хроническими заболеваниями замминистра не страдает. Арестованный 24 апреля должен сдать анализы, а также совершить визит к психологу.

«Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — добавил Зуев.

Накануне вечером Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня, защита собирается обжаловать это решение. Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что для замминистра обороны Иванова подберут сокамерников.