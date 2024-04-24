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Замминистра обороны Иванова подозревают в получении взятки «космической суммы»

Baza: в деле замминистра обороны Иванова фигурирует космическая сумма взятки

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Кирилл Брага/РИА Новости

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, по некоторым данным, получил «космическую сумму взятки» от строительных компаний за то, чтобы они получали подряды от военного ведомства, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в органах следствия.

«По версии следствия, он помогал им получать контракты, а взамен пользовался их услугами бесплатно. В его деле фигурирует «космическая сумма взятки, которая заставит всех ужаснуться» , — пишет канал.

При этом адвокаты замминистра, опрошенные каналом, утверждают, что сумма взяток, полученных Ивановым на посту, «взята с потолка». Следствие же считает, что Иванов не получал взяток в привычном смысле слова, например, в конвертах — но бесплатно пользовался очень дорогостоящими услугами компаний.

До этого адвокат арестованного Мурад Мусаев заявил, что заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вменяют помощь фирмам, безвозмездно проводившим для него ремонтно-строительные работы.

Ранее юрист назвал наказание, которое грозит замминистра обороны РФ.

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