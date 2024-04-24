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Украина тайно получила американские ракеты ATACMS

Reuters: США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, ВСУ начали их применять

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США тайно поставили Украине тактические баллистические ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, и украинские вооруженные силы их уже применили. Об этом сообщает Reuters.

Неназванный американский чиновник рассказал агентству, что Штаты передали ATACMS в рамках мартовского пакета военной помощи, не объявив об этом публично.

На прошлой неделе ВСУ применили ракеты этого типа, ударив по российской цели, добавил источник. По его словам, речь об атаке на аэродром в Крыму 17 апреля.

Тогда российские военкоры сообщали, что Украина, предположительно, обстреляла военный аэродром в Джанкое дюжиной ракет ATACMS. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поставка ATACMS Украине существенно не отразится на ходе боевых действий в зоне военной спецоперации. По ее словам, российские Вооруженные силы будут уничтожать вышеуказанные баллистические снаряды так же, как и прочие ракеты.

О том, смогут ли новые поставки американского оружия, включая ATACMS, изменить ситуацию на фронте и что может стать наиболее приоритетным объектом для ударов ВСУ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко раскрыл возможный ответ России на поставку ВСУ ракет ATACMS.

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