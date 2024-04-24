Тимуру Иванову вменяют помощь компаниям, безвозмездно делавшим для него ремонт

Задержанному замминистра обороны Тимуру Иванову вменяется помощь фирмам, безвозмездно проводившим для него ремонтно-строительные работы. Об этом сообщил адвокат арестованного Мурад Мусаев, слова которого передает «Интерфакс».

«Согласно обвинению, Иванов оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», — заявил адвокат.

Мусаев добавил, что обвинение Иванову предъявили, основываясь на предположениях, что «совершенно недопустимо».

Напомним, накануне вечером Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня, защита собирается обжаловать это решение. Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. В Кремле сообщили, что о задержании доложено президенту.

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