Для замминистра обороны Иванова подберут сокамерников

Арестованному замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, подберут сокамерников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«По приезду в СИЗО он будет помещен в карантинную камеру до 10 дней. За это время Иванов сдаст анализы, посетит психолога», — сказал он.

По словам собеседника агентства, также ему будут подбираться сокамерники — «это обычная процедура, применяемая ко всем».

При подборе сокамерников будет учитываться тяжесть уголовного дела, так же с ним не могут сидеть не в первый раз отбывающие наказание. Кроме того, Иванов не будет помещен в одну камеру с другим фигурантом своего уголовного дела, это запрещено по закону.

23 апреля Следственный комитет сообщил о задержании Иванова по подозрению в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, замглавы Минобороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. Вместе с ним задержали еще несколько человек. Утром 24 апреля суд избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня. Он будет находиться в СИЗО «Лефортово».

Ранее «Интерфакс» рассказал о третьем фигуранте дела замглавы Минобороны Иванова.