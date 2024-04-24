Одна из группировок ВС России заняла более выгодные рубежи

Подразделения российской группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение личному составу и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное, Шевченко и Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР).

Также бойцы ВС РФ отразили контратаку штурмовых групп 106-й бригады теробороны в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

22 апреля в Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР.

В ведомстве отметили, что тем самым российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю.

Также ВС РФ поразили солдат и технику нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР), Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое в ДНР. Российские военные также отразили в ДНР три контратаки со стороны ВСУ в районах Богдановки и Победы.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.